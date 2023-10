Redação do Enem: qual é a estrutura, o que se espera e como é a correção

Com a proximidade das provas do Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio), a ser realizado nos dias 5 e 12 de novembro, professores sugerem que o candidato aproveite os últimos dias para treinar para a prova.

A orientação, é claro, vale também para a redação, que ocorre no próximo domingo. Agora que você já sabe quais são as apostas de educadores para o tema deste ano, é hora de relembrar o que se espera do texto.

Abaixo, o que o exame espera dos candidatos na redação (aplicada no primeiro dia de prova), a estrutura que deve ser utilizada e como é feita a correção:

Estrutura

O Enem espera um texto dissertativo argumentativo, com até 30 linhas, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política.

A estruturação da redação passa por: tema, ponto de vista, argumentos, proposta de intervenção.

O que se espera

Por se tratar de um texto dissertativo-argumentativo, o Enem espera que o estudante demonstre, por meio de argumentação, a assertividade de uma ideia/ponto de vista. A “Cartilha do Participante” aponta que o estudante deve evitar a utilização de caráter apenas expositivo e que deve assumir claramente um ponto de vista –que esteja, logicamente, relacionado ao tema proposto pelo exame.

O exame espera que o estudante elabore uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Obviamente, essa proposta deve respeitar os direitos humanos.

Segundo a “Cartilha do Participante”, algumas ideias e ações, como defesa de tortura, mutilação, execução sumária, justiça com as próprias mãos, violências de gênero, etnia, credo, política etc., e discurso de ódio, serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos.

O exame também pede que o texto siga a modalidade formal da língua portuguesa.

A frase temática, segundo a “Cartilha do Participante”, é um dos elementos mais importantes da redação. O manual orienta que a redação deve abordar todos os elementos da frase.

Como é a correção

A avaliação é feita por, pelo menos, dois professores graduados em letras ou linguística. Um não sabe a nota que o outro deu.

Cinco competências (listadas abaixo) são avaliadas, a cada uma sendo atribuída nota de 0 a 200. A nota do estudante será a média aritmética dos valores dados pelos dois professores.

As competências da redação do Enem

Critérios avaliados estão listados na “Cartilha do Participante”

– Competência 1

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

– Competência 2

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

– Competência 3

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

– Competência 4

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

– Competência 5

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.