Projeto Robótica Navieducation promove aprendizagem e tecnologia para alunos da Rede Municipal de Ensino

O projeto Robótica Navieducation, desenvolvido pela atual Gestão do Governo Municípal de Naviraí, tem como principal objetivo levar raciocínio lógico, programação e trabalho em equipe aos alunos da Rede Municipal de Ensino. No ano de 2022, 180 alunos foram atendidos no espaço da Biblioteca D. Aquino Corrêa e receberam certificado de curso em novembro. Com a presença do chefe do Poder Executivo, a titular da gerência de educação e das famílias.

Com determinação da chefe do executivo, o projeto robótica ampliou a oferta de vagas para mais de 420 alunos neste ano de 2023. O projeto abrange as unidades da Biblioteca Dom Aquino Corrêa, Extensão Professor Luiz Carlos Mantoan e a Escola Professor Diomedes Valentim Cerri.

Cada turma, em média, conta com 12 a 14 alunos de diferentes anos escolares, desde o 3º ao 9º ano. Um dos diferenciais do projeto é o atendimento aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) às sextas-feiras. O Espaço da Robótica Navieducation busca promover a inclusão digital e tem recebido melhorias constantes da Prefeitura Municipal, por meio da Gerência de Educação. Neste ano, foi contratada uma cozinheira para fornecer merenda escolar durante as aulas de robótica.

O material utilizado nas aulas é o kit de robótica “Spike Prime”, disponibilizado em um kit por dupla, além de aplicativos como o lego education, scratch e outros sites que ensinam programação para as crianças. O projeto visa despertar diversas possibilidades de aprendizado ao longo do ano letivo, com uma abordagem ativa, dinâmica e construtiva. No início de 2023, a equipe do projeto dedicou-se ao aprendizado básico da informática, já que a maioria dos alunos apresentava dificuldades no manuseio com o computador.

A cordeadora do projeto, professora Dayane Costa, destaca a importância da iniciativa da prefeita Rhaiza Matos. “Graças a essa gestão, nossos alunos estão cada vez mais inseridos no mundo digital, e a robótica está alinhada com a nova geração de nativos digitais.”

O projeto Robótica Navieducation continua a contribuir para o desenvolvimento tecnológico e educacional dos alunos, preparando-os para os desafios do futuro.

