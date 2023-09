Educação nas aldeias indígenas é tema de discução em encontro com Alan Guedes e MEC

A educação das crianças e adolescentes nas aldeias indígenas de Dourados ganhou destaque em uma reunião entre o prefeito Alan Guedes e a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC), Zara Figueiredo.

Acompanhada pela secretária de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, pelo procurador-geral do Município, Paulo César Nunes, e pelo secretário de Governo, Wellington Rocha, Zara visitou unidades de educação nas aldeias de Dourados. O encontro também contou com a presença do deputado federal Geraldo Resende, da deputada estadual Gleice Jane, e de representantes da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), que estiveram presentes na reunião com o prefeito.

Durante a visita, foram coletados dados e informações relevantes, que embasaram o pedido da secretária do MEC para a criação de um Grupo de Trabalho. Esse grupo, composto por membros das universidades e da Funai, será responsável por elaborar um relatório multidisciplinar. O documento será encaminhado não apenas ao MEC, mas também aos ministérios dos Povos Indígenas, dos Esportes e dos Direitos Humanos.

“É fundamental que políticas voltadas para grupos mais vulneráveis sejam implementadas diretamente em seus territórios. Vamos lutar para que essas questões sejam defendidas junto ao Governo Federal e se tornem realidade”, ressaltou a secretária em diálogo com o prefeito Alan Guedes e os deputados Geraldo Resende e Gleice Jane.

O prefeito Alan Guedes destacou a importância desse encontro para debater a educação indígena na região de Grande Dourados.

“Essa agenda foi de extrema importância para compreender a realidade educacional dos povos indígenas e para encaminhar as medidas necessárias. Através desse Grupo de Trabalho, iremos buscar recursos junto ao Governo Federal para a efetiva implantação dessas melhorias”, enfatizou o prefeito.

Com informações da Prefeitura de Dourados