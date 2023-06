Salário dos servidores estaduais cai na conta no sábado

Depositado nesta sexta-feira (2) o salário dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul estará disponível para saque a partir deste sábado (3). a folha terá valor líquido de R$ 399.107.166,60 e será destinado a 52.818 matrículas ativas e 32.209 servidores inativos, como aposentados e pensionistas.

Em todo Estado, mais de 80 mil servidores serão beneficiados com o pagamento referente ao mês de maio. Muito embora possa ser pago até o quinto dia útil do mês, contudo, os venmcimentos dos servidores adiantados estarão na conta no primeiro fim de semana do mês. O depósito dos servidores de Campo Grande ainda não teve data divulgada pela prefeitura.

