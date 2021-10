Programa Mais Social inicia entrega mais de 7 mil cartões aos beneficiados

A entrega de mais de 7 mil cartões do programa Mais Social em Campo Grande começa nesta segunda-feira (4). O programa do governo do Estado, gerenciado pela Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), o Mais Social, deve atingir ao menos 45 mil famílias na Capital do Estado.

A distribuição está dividido em três datas, o primeiro é nesta segunda (4) para moradores da região do Segredo. Os beneficiados podem efetuar a retirada do cartão na sede do Procon, localizado na Rua 13 de junho, nº 930, Centro. Os moradores da região do Prosa irão retirar os cartões na sede do programa Rede Solidária – unidade II, na Rua da Conquista, nº 683, Jardim Noroeste.

O segundo, para os moradores das regiões do Bandeira e Anhanduizinho, podem retirar os cartões do Mais Social a partir do dia 18. Os beneficiários da região Bandeira, podem fazer a retirada na sede do Programa Vale Universidade, na rua 14 de julho, nº 1.269, Centro. E, os beneficiários do Anhanduizinho recebem os cartões no Rede Solidária – unidade I, na Rua Adelaide M. Figueiredo, nº 1.879, Parque do Lageado.

O terceiro, para os beneficiários da região Imbirussu, os cartões estarão disponíveis na sede do programa Vale Universidade, no dia 25 de outubro. Podem retirar na Rua 14 de Julho, nº1269, Centro. Os da região Lagoa, irão retirar os cartões na Escola do SUAS/MS (Escola do Sistema Único de Assistência Social), na rua André Pace, nº 630, Guanandi.

Para retirar o cartão, é imprescindível os documentos pessoais e usando máscara de proteção. A gerência do Mais Social orienta que só deve comparecer ao local de retirada o beneficiário que for contatado previamente.

“Estamos trabalhando em ritmo acelerado para que esses cartões cheguem o mais rápido possível nas mãos dos beneficiários. São famílias em vulnerabilidade social que agora podem contar com R$ 200 mensais para compra de alimentos e itens de higiene pessoal. É uma determinação de nosso governador, Reinaldo Azambuja, que as visitas e os dados coletados sejam minuciosamente analisados, com agilidade, para que esse recurso chegue nas mãos de quem realmente precisa”, explicou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Equipes da Sedhast estão realizando o contato com os beneficiários, portanto é necessário aguardar a visita desses grupos de trabalho que estarão devidamente identificados e respeitando as normas de biossegurança adequadas ao atual momento de pandemia.

(Com Assessoria)