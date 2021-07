Procon encontra diferença de mais de 400% entre preços de hortifruti, na Capital

O Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) realizou uma pesquisa nos hortifrutigranjeiros e encontrou diferença de até 432,31% entre um mesmo produto, quando comparado com estabelecimentos diferentes. Segundo o órgão, o levantamento foi realizado entre os dias 21 de junho e 2 de julho, em Campo Grande.

O órgão ainda informou que neste período foram visitados 19 estabelecimentos e consultados preços de 101 itens. Do total de produtos verificados, 67 tiveram variações superiores a 100% e, destes, dois superaram os 400%. Como detalhe, os que sofreram aumento foram 72% dos pesquisados.

No caso, abacaxi foi encontrado por R$ 12,19 a unidade no Carrefour (avenida Afonso Pena 4.909 – Santa Fé) e por R$ 2,29 no supermercado Lunardi (rua Francisco José Abrão, 975 – Jardim Imperial), ou seja, diferença de 432,31%. Também com índice próximo a esse, o jiló por quilo apresentou diferença de 408,89%. Esse produto está à venda por R$ 22,90 no Horti-fruti Folha Verde (avenida Bom Pastor, 546 – Vilas Boas) e por R$ 4,50 no mercado do Produtor (avenida Gunter Hans).

Já o item com menor índice de diferença foi a unidade de melancia. No Fort Atacadista (avenida Presidente Vargas, Vila Sobrinho) custa R$ 14,98, enquanto que no Assai (avenida Fabio Zahran, 7.919, Jardim América) o preço é R$ 13,90.

O trabalho também fez um comparativo entre os preços de 87 produtos pesquisados, sendo que 61 deles registraram decréscimo com destaque para o quilo da poncã com -89,77%. Os outros 26 sofreram acréscimo e a maior elevação foi encontrada na uva Niagara, cujo valor do quilo subiu 30,93%. (Flávio Vargas com informações do Procon/MS)