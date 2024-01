Preço do leite integral segue em queda em comparação a 2023

Em supermercados de Campo Grande a queda foi de 0,37%, calcula o Dieese

As idas aos supermercados têm sido desafiadoras para os consumidores, mas a pesquisa de preço com itens da cesta básica, desta semana conduzida pelo jornal O Estado traz uma notícia boa: o preço do litro do leite integral continua em queda. No mesmo período de 2023, o valor médio pago na bebida era de R$ 4,77, os valores custavam em torno de R$4,39 a R$ 5,29. A tendência de queda perpetua nesse primeiro mês de 2024, quando o consumidor paga em média R$ 4,60 no litro. Os valores variam de R$ 3,99 a R$ 5,29.

A queda do produto nas prateleiras dos estabelecimentos em Campo Grande foi de -0,37%, conforme revelou o último levantamento do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) de dezembro/2023. O estudo aponta ainda que o valor do leite integral diminuiu em 16 Capitais.

“Ao longo do ano (2023), a oferta de leite esteve em alta – tanto pela produção nacional quanto pela importação de derivados de outros países -, o que diminuiu o patamar de preços dos derivados lácteos, em alta nos anos anteriores”, explica parte da pesquisa do Dieese.

Ainda de acordo com a pesquisa de preço do jornal, realizada em seis supermercados da Capital o valor pago no pacote de arroz de 5 kg variou 8,57%. Custando entre R$ 30,29 a R$ 27,90. Já o pacote de feijão de 1 kg apresentou uma diferença de preço de 23,22%, sendo vendido entre R$ 8,49 a R$ 6,89.

Nesta semana, o açúcar de 1 kg (União) é vendido em média por R$ 5,74. O consumidor encontra o produto sendo vendido entre R$ 4,99 e R$ 6,99, uma diferença de 40,08%.

No setor de hortifrúti, o preço da batata inglesa continua salgado, em média o quilo custa R$ 9,03. Os valores coletados pela reportagem, variam de R$ 7,99 podendo custar até R$ 11,29/o quilo. O campo-grandense paga em média R$ 7,51 no quilo do tomate, o produto é vendido entre R$ 5,90 a R$8,99. A variação de preço bateu a casa dos 52,37%.

Produtos de higiene e limpeza também emplacaram consideráveis diferenças de preços. Como o sabonete Lux de 90g, dentre os valores coletados para o produto, o menor foi de R$ 2,19 (Fort) e valor máximo custa R$ 3,29 (Nunes), resultando uma variação de 50,23%.

Já o sabão em pó de 1,6 kg obteve uma variação de 32,01% entre os cinco estabelecimentos que comercializam o produto. Em média, o consumidor vai pagar R$20,92 no item de limpeza, os valores variam entre R$18,90 a R$ 24,95. Cabe destacar, que a pesquisa considerou os valores da marca OMO, e em um dos locais visitados o produto foi substituído por outra marca, devido a ausência do mesmo na prateleira.

Açougue

Do total de 13 produtos da cesta básica, a carne bovina de primeira foi um dos alimentos que apresentaram recuo de preço no acumulado de 2023, segundo apontou o DIEESE.

Nesta semana, em Campo Grande, o coxão mole vendido a vácuo variou entre R$ 29,90, podendo custar até R$ 38,99/ o quilo. A diferença de preço varia 30,40%. Enquanto o preço médio do frango congelado custa em torno dos R$ 10,34, a proteína é vendida entre R$ 8,75 e R$ 11,29.

Os preços de outros alimentos e produtos podem ser conferidos na tabela, onde também é possível localizar os seis supermercados que colaboraram com a pesquisa de preço.

Por Suzi Jarde

