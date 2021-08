Oferta de imóveis preocupa indústria da construção

Após registrar queda de quase 60% no início do ano, os lançamentos de imóveis subiram mais de 50% no último trimestre em relação ao período anterior, segundo levantamento que a CBIC (associação da indústria da construção) iria divulgar nessa segunda (23).

Mas o setor segue preocupado com a oferta de imóveis. “Continuamos vendendo mais do que lançamos, e o estoque está reduzindo demais”, diz o presidente da CBIC, José Carlos Martins. Ele descarta a possibilidade de faltar estoque, mas diz que o risco de ter poucos imóveis à disposição é grande.

A oferta final – formada pelas unidades que estão disponíveis para venda, em lançamento, construção ou prontas – caiu 2,3% na mesma base de comparação.

Os empresários do ramo imobiliário continuam reclamando do alto preço dos insumos, como o cimento e o aço, que afeta o setor há mais de um ano. A pressão sobre os preços também preocupa porque pode afetar a capacidade de compra das pessoas, segundo Martins.

O levantamento mostra que o valor dos imóveis, descontado o INCC (Índice Nacional da Construção Civil), aumentou quase 8% nos últimos três meses.

Os lançamentos para a faixa de mercado de maior renda, capaz de absorver a pressão nos preços, seguem avançando. Mas a participação do programa Casa Verde e Amarela no total de imóveis lançados e vendidos caiu no segundo trimestre em relação ao primeiro.

No mês passado, a CBIC voltou a apostar no crescimento de 4% no PIB do setor para 2021 após baixar a projeção para 2,5% em abril. (Folhapress)