Nova linha férrea ligará Três Lagoas até o porto de Santos

A Eldorado Brasil Celulose, indústria de celulose controlada pelo grupo J&F, anunciou, na semana passada, o projeto para construção da linha férrea Três Lagoas-Porto de Santos, que terá 90km de extensão e contará com cerca de R$ 900 milhões em recursos privados. O projeto já recebeu o aval do governo para construção e a previsão é de que seja concluído em três anos. Com isso, a companhia deve obter mais eficiência logística e redução de custos na exportação da celulose.

“Nos próximos três anos, quando os 90 km que faltam da linha férrea tiverem sido construídos, nós vamos embarcar celulose em Três Lagoas e descarregar nesse terminal (em Santos). Então, isso tudo é ganho de competitividade para a indústria brasileira, que mais oportunidades irá gerar. É um orgulho para nós vermos uma obra linda como essa e imaginar o que ela trará de benefícios para operação da própria Eldorado e do setor como um todo”, afirmou Wesley Batista, controlador do Grupo J&F.

“Estamos estudando a possibilidade de ligar a nossa fábrica até a linha que fica em Aparecida do Taboado (MS), escoando celulose da nossa fábrica diretamente para o Porto de Santos. Devemos finalizar os estudos e levar isso ao Conselho de Administração até o final do ano”, afirmou Flávio da Rocha Costa, gerente geral de Logística da Eldorado. Ainda de acordo com o executivo, os investimentos para construção do trecho ferroviário Três Lagoas-Porto de Santos serão feitos pela própria companhia. “Entramos na nova lei que o Governo Federal fez no ano anterior, onde a gente vai ter 99 anos de contrato”, acrescentou.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, que juntamente com o governador Eduardo Riedel esteve presente na inauguração do terminal portuario da Eldorado, declarou que na oportunidade a empresa comunicou que estaria entrando com processo de licenciamento ambiental pra construção do trecho de ferrovia.

“Mato Grosso do Sul vai receber esse investimento na ordem de um R$ 1 bilhão, relativo à construção desses 90 km de ferrovia. Então trata-se de importante investimento ferroviário, aumentando ainda mais a competitividade da celulose do Mato Grosso do Sul se conectando na malha procedimento de licenciamento com investimento importante”, salientou.

Verruck ressaltou que com a obra que vai sair da indústria em Aparecida do Taboado até Três Lagoas e depois entrará por São Paulo, o Estado melhora de uma maneira significativa a sua logística no escoamento do produto. “A celulose produzida no Mato Grosso do Sul vai de trem até o terminal da Eldorado inaugurado em Santos. O vagão sai da fábrica e vai até o terminal, permitindo assim a exportação de uma maneira eficiente da celulose sul-mato-grossense”, concluiu.

