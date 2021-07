MS lidera na exportação de tilápia

Mato Grosso do Sul se manteve na liderança nacional do ranking dos estados em exportação de tilápia no primeiro semestre de 2021, conforme dados do Informativo da Piscicultura edição de julho. Os produtores locais faturaram US$ 2.214.422 com a venda do peixe ao exterior no semestre, o que representa 37% do total das exportações. O Paraná vem em segundo com US$ 1.966.787, fatia de 32% do mercado.

Apesar de uma redução no volume de exportações do produto no segundo trimestre, a soma do total apurado nos dois períodos garantiu a liderança do ranking ao Estado. No primeiro trimestre os produtores de Mato Grosso do Sul exportaram US$ 1.220.491 e no segundo, US$ 993.931, redução de 19%. Já o Paraná, o maior produtor do peixe no país, vendeu ao exterior US$ 747.026 no primeiro trimestre e US$ 1.219.761 no segundo, o que representou um aumento de 63% em relação ao período anterior.

Há outra diferença importante nos subprodutos exportados por cada estado. No caso do Mato Grosso do Sul, a maioria das exportações é de filé fresco (77%), já o Paraná concentra suas exportações em produtos impróprios para alimentação humana, como escama ou pele de tilápia (40%). Tilápia inteira congelada representam outros 38% das exportações paranaenses e filé fresco, apenas 19%. Em Santa Catarina, terceira colocada no ranking, quase todo o volume é de óleos e gorduras (99%).

Estados Unidos (45%), China e Chile (13%) e Colômbia (12%) são os principais destinos de exportação de peixes. As exportações aumentaram 83% no 2º trimestre, comparando-se com o mesmo período de 2020, atingindo US$ 3,9 milhões. Os maiores volumes foram exportados em junho (US$ 1,8 milhão) e a principal categoria exportada no 2º trimestre, com US$ 1,1 milhão, foi a de peixes inteiros congelados, sendo que a tilápia foi a principal espécie exportada no período, somando US$ 3,4 milhões.

