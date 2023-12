MS assume 3º posição em melhor índice de liberdade econômica do Brasil

Estudo conduzido pelo Centro Mackenzie revela os Estados em

destaque e que são tidos como bom ambiente para negócios

Com um ambiente de negócios favorável, Mato Grosso do Sul se destaca entre os Estados brasileiros quando o assunto é liberdade econômica. Em 3º lugar no ranking nacional, é a partir do CMLE (Indicador conduzido pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica) que são avaliados critérios como menores taxas de tributação, maior liberdade no mercado de trabalho e menor peso dos gastos do governo na economia. As afirmações positivas levam à conclusão de que os Estados em destaque, inclusive, apresentam melhores indicadores econômicos, como PIB per capita e taxa de formalização do emprego.

Atrás somente de São Paulo e Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, em comparativo com outras unidades federativas, têm saído na frente. Com base nos dados consolidados de 2021, o estudo identificou que a nota média, que estava em 4,06, subiu para 4,38. Embora os Estados tenham obtido uma ligeira melhora no geral, houve um desempenho distinto entre eles. Enquanto São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina aparecem nas primeiras posições do ranking; Bahia, Sergipe, Pernambuco, Roraima, Tocantins e Piauí ficaram com as últimas colocações.

Chamado de IMLEE (Índice Mackenzie de Liberdade Econômica Estadual), os dados calculados são baseados em nove indicadores, que envolvem pontos como gastos dos governos, carga tributária e liberdade no mercado de trabalho. Ao trabalhar com uma variação de 0 a 10, o índice funciona de forma que quanto mais próximo de 10, maior o grau de liberdade econômica. A nota média do Brasil no índice de 2023 foi de 4,38, indicando que o país ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar um nível de liberdade econômica elevado.

Por – Julisandy Ferreira.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.