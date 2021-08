Lucro do FGTS será pago este mês; entenda

Porém, em 2019, o percentual de repasse aos trabalhadores foi elevado para 100%, todavia, o presidente, Jair Bolsonaro, acabou barrando a ampliação desse percentual, onde também foi retirado da lei a obrigação do governo distribuir o percentual fixo de 50% aos cotistas.Sendo assim, desde o ano de 2019, não há nenhum percentual determinado de repasse que deve ser destinado aos trabalhadores a partir do saldo positivo auferido.

Condições para receber

É importante esclarecer que dos R$ 5,9 bilhões previsto para ser repassado aos 83 milhões de trabalhadores agora no mês de agosto, o primeiro passo para saber se possuí direito aos valores é verificar se havia saldo positivo no FGTS no dia 31 de dezembro de 2020.Caso o trabalhador tenha tido saldo positivo em 31 de dezembro, mesmo que tenha resgatado o saldo esse ano, o mesmo ainda terá direito ao recebimento dos valores.O trabalhador não precisará realizar qualquer solicitação para receber os valores, o repasse deve funcionar de forma automática e só será possível sacar esses valores nas regras tradicionais do FGTS, como no caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, por doença, para dar entrada no financiamento de um imóvel, entre outras.

Consulta do saldo do FGTS

Os trabalhadores poderão realizar a consulta do saldo do FGTS bem como do repasse do lucro através do aplicativo FGTS, disponível para celulares Android e iOS ou ainda pelo próprio Internet Banking da Caixa.

A consulta pelo aplicativo do FGTS é simples, após realizar o download do mesmo, basta entrar na opção de se cadastrar, informando seus dados solicitados pelo aplicativo, confirmar o cadastro e pronto, será possível realizar todas as consultas do seu Fundo de Garantia.Através do aplicativo FGTS o trabalhador consegue realizar a consulta de todo o saldo da conta além de consultar extratos e outras modalidades de saque. No caso do lucro do FGTS, o mesmo deve estar indicado no extrato como “cred dist resultado ano base 12/2020”.