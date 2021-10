Lojistas de shopping estão otimistas com chegada do Dia das Crianças

Com o Dia das Crianças chegando e o clima de retomada no comércio de Mato Grosso do Sul, as expectativas para os comerciantes também se renovam. Com grande parte da população sul-mato-grossense vacinada, os hábitos de compra estão, aos poucos, voltando a uma normalização.

Para o superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, Adriano Passos, a projeção para o último trimestre de 2021, com as vendas de Dia das Crianças e Natal, é excelente, podendo até mesmo superar os números de 2019, antes da pandemia. “As pessoas têm se sentido mais seguras e estão voltando a frequentar o shopping, um ambiente que oferece todo um cuidado protocolar com as normas de biossegurança, o que resulta em aumento de vendas para nossos lojistas”, pontua.

Segundo pesquisa de intenção de consumo realizada pelo Sebrae/MS e o IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio), em parceria com Sindicom, Sindivarejo Campo Grande, Sindivarejo Três Lagoas e Sindivarejo Corumbá, os sul-mato-grossenses pretendem ter um gasto médio de R$131,43, com presentes.

O gerente Guilherme Garcia, da loja Toni Toys, do Shopping Bosque dos Ipês, revela que a expectativa de vendas é grande. A loja de brinquedos teve um faturamento de R$300.000,00 em outubro de 2020, mas a projeção é de ultrapassar bastante esse número. “A ideia é que até o dia 12 de outubro a gente consiga bater 90% da meta para o mês inteiro. A expectativa é tanta que até fizemos contratação para vaga temporária”, afirma.

Outro dado que a pesquisa realizada pelo Sebrae/MS revela é que os sul-mato-grossenses pretendem separar R$124,40 para as comemorações, – valor maior que no ano passado, quando ficou em R$88,08. Além disso, entre os entrevistados, 52,9% pretendem presentear e 17,30% comemorar.

Para Leonardo Capello Filho, um dos proprietários da Casa da Tia Paula, o Dia das Crianças deste ano deve ser muito diferente do anterior.

“Nossa expectativa é muito boa! No ano passado, ainda existiam diversas restrições e os pais não estavam se sentindo seguros a trazerem seus filhos. Agora, com uma situação melhor da pandemia, esperamos que o movimento seja muito melhor”, pontua.

O empresário diz ainda que, no dia 12, deve fazer distribuição de brindes aos clientes e também algumas surpresas especiais. “Estamos investindo porque acreditamos que a comemoração será ótima”, revela. A Casa da Tia Paula é um parque indoor com monitores, que oferece brinquedos como pula-pula, casinha, mini mercado, barraca de cachorro quente, cozinha equipada com utensílios, mesas didáticas e outros atrativos para as crianças.

Durante o feriado prolongado, o Bosque preparou uma série de atrações gratuitas. Confira:

· Arena Bosque Sesc – Grupo Badaiá

Data: 11/10

Horário: 15h30 às 17h

Local: Arena Bosque, 2° piso próximo à Praça de Alimentação.

· Apresentação Grupo New Life

Data: 11/10

Horário: 18h

Local: Arena Bosque, 2° piso próximo à Praça de Alimentação.

· Apresentação Grupo Mudança

Data: 11/10

Horário: 19h

Local: Arena Bosque, 2° piso próximo à Praça de Alimentação.

· Grupo Badaiá – Sesc no Bosque

Data: 12/10

Horário: 15h30

Local: Local: Arena Bosque, 2° piso próximo à Praça de Alimentação.

Funcionamento – Durante o feriado prolongado, o Shopping Bosque dos Ipês funcionará da seguinte maneira: Segunda (11) e Terça (12) – das 11 às 22 horas