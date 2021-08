Evento gratuito é para conseguir estágio este ano

Quem está na graduação ou em cursos técnicos chega em um período do processo de estudo onde a pergunta que mais começa a fazer é “e depois de formado?”. Por isso, o estágio, no ensino superior, é a porta de entrada dos alunos para o tão almejado emprego na área que escolheram trabalhar. Assim, é imprescindível que as instituições de ensino criem meios e canais para garantir que isso ocorra. Pensando nisso, a Estácio se uniu à Academia do Universitário.

A Estácio tem mais de 600 mil alunos distribuídos na graduação e a pós-graduação, já a Academia do Universitário, capacita e oferece diversas oportunidades para os alunos seguirem nas suas carreiras. Juntas, nesta quarta-feira (18), Dia do Estagiário, celebram a data com um encontro virtual gratuito e aberto ao público.

É importante lembrar que o aluno pode ser de qualquer instituição. O evento aproveita o retorno gradual do mercado de trabalho e o avanço da vacinação contra à COVID-19, com a intenção de conectar universitários a profissionais com sólida atuação no mercado de trabalho, e que podem, pela sua experiência, auxiliá-los com dúvidas, dicas e orientações sobre como começar o novo semestre com melhores chances de conquistar uma oportunidade de estágio em ótimas empresas.

períodos

Dividida em três períodos – manhã, tarde e noite – as palestras serão transmitidas ao vivo pelo Youtube da Academia do Universitário com mediação de Diego Cidade, CEO & Fundador da Academia do Universitário, as palestras serão focadas em tirar dúvidas jurídicas sobre a lei do estágio, falar sobre a importância de sair da zona de conforto, de formas de contratação na atualidade e de empoderamento e protagonismo universitário.

Os palestrantes, referências em desenvolvimento profissional, são: Rodrigo Fontes, Coutry Director Brasil – Tinder; Ricardo Dias, Fundador – Adventure, INC; João Branco, VP Marketing – Mc Donald´s; Illana Kern, Head of People Design BU – Ambev; Paula Caldas, Sênior Operation Manager LATAM – Uber e; Paula Benevides, VP Desenvolvimento Humano e Organizacional – Raízen.

importância

Sem um estágio, um período de adaptação e prática do conhecimento teórico é quase impossível conquistar a experiência profissional e é o que explica a gerente de Carreiras da Estácio e idealizadora do evento, Fernanda Vio. Para ela, saber o quanto o estágio é importante na vida de todo estudante é essencial para lidar com este futuro trabalhador qualificado.

“A partir de um estágio, a vida pode mudar. Preparamos um dia com informação, inspiração e reflexão. Queremos mostrar o passo a passo de como começar a estagiar, contar o que o mercado está procurando, além de trazer grandes profissionais para deixar o dia ainda mais especial. Estamos felizes e ansiosos com a parceira com a Academia do Universitário, que tanto contribui para o desenvolvimento deste tema”, afirma Fernanda Vio.

Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, explica que a empresa nasceu dentro da universidade entendendo a real dor dos estudantes.

“A proposta do Dia do Estagiário é desmistificar a trajetória profissional do estudante universitário de ponta a ponta. No evento, vamos mergulhar em três pilares chaves: pré-estágio, estágio e efetivação. O estudante que participar pode esperar as principais dicas que vão levá-lo ao seu próximo objetivo profissional. Não importa de onde ele seja ou o que ele quer fazer. Nós vamos ajudar, diz Cidade.

raridade

Eventos desse tipo, lembra Matheus Sobral, CMO Academia do Universitário, eram raros na época em que era universitário à procura de um estágio.

“Criamos a empresa com o objetivo de sanar dúvidas e medos sobre como conseguir uma oportunidade. Fico feliz por hoje sermos uma ponte entre a universidade e o mercado de trabalho e trazer oportunidades desse tipo. Aos poucos, sinto que nosso sonho por um mercado de trabalho acessível se tornará possível”, salienta Sobral.

Acesse aqui a programação completa.