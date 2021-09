Empresa falsa vende produtos inexistentes em Campo Grande

“Esse é um site falso, nós já estamos investigando inclusive que esse site já está com outro nome, já estamos em apuração para que a gente possa inibir essa prática criminosa que esse estelionatários fazem contra os consumidores”, destaca o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão.

O alerta do Procon é sobre esta empresa fictícia com suposto endereço de Campo Grande. Ela está ofertando equipamentos hospitalares que custam aproximadamente R$ 6 mil reais, pela metade do preço. Porém, a compra jamais chega para o cliente.

Estas fraudes foram descobertas após denúncia feita ao Procon por um profissional de saúde do estado de Alagoas. Ele comprou um aparelho de ondas curtas para aplicação em fisioterapia, pelo valor de R$ 3.886,00 e nunca viu o produto.

Atenção

No site Reclame Aqui, existem mais de 80 relatos semelhantes sobre a empresa. A Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) . fiscalizou diversos endereços e chegou a conclusão que o site da empresa existe exatamente para cometer golpes.

Salomão alerta para detalhes que podem ajudar a evitar cair no golpe. “Antes de fazer uma compra na internet, verifique se o site possui o cadeado de segurança, tire print de todas as telas, entre no chat deste site, faça uma pesquisa, consulte se ele não está na lista de sites não recomendados do Procon, procure conversar com as pessoas antes de decidir pelas compras”, orienta.