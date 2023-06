Empresa exporta erva de tereré para Bolívia

A empresa Erva Mate Campão vai começar a exportar para a Bolívia. Os negócios que já estão engatilhados foram fomentados dentro do Estande da Prefeitura de Campo Grande, na Expogrande, que aconteceu entre 13 e 23 de abril deste ano. “Nós somos fortes fora do Estado, 80% da nossa venda é fora daqui. Mas aqui na Capital não é todo mundo que nos conhece. Estar dentro da feira nos proporcionou muitos negócios. Hoje, estamos dentro de outras empresas como o Sistema 067. Fechamos a parceria com eles lá na Expogrande. Também fechamos com outras empresas. Essa ação de fomento da Prefeitura foi muito importante para nós, inclusive, para prospectar a venda do nosso produto para outro país”, conta Jefferson Pereira Rodrigues, da Campão.

Iniciativas de estímulo ao comércio exterior tem garantido o crescimento dos negócios. Campo Grande iniciou o ano de 2023 com aumento nas exportações e recuo nas importações. No ano, as exportações de Campo Grande acumulam US$ 172,191 milhões, alta de 1,51%, enquanto as importações somam US$ 171,510 milhões, queda de 30,45%. O saldo comercial está positivo em US$ 681.146,00.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, lembra ainda que com a Rota de Integração Latino-Americana (RILA) os números devem crescer ainda mais. “O comércio exterior de Campo Grande com a Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai supera os US$ 65,814 milhões em 2023 (cerca de 19% do movimento total da Capital), um crescimento de 35% em relação ao mesmo período de 2022, demonstrando o grande potencial comercial, bem como de serviços e turismo que a integração com estes países irá proporcionar”, diz.

Já a prefeita Adriane Lopes frisa que a rota, além de tornar Campo Grande a Capital brasileira mais próxima de Antofagasta (Chile) com a conclusão da ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho, fará da Capital a maior cidade da chamada “Rota Bioceânica”, corredor rodoviário que irá ligar o Brasil ao Pacífico.

