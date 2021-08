Dólar termina semana em alta com tensões políticas e fiscais no radar

O dólar fechou em alta de 0,42%, cotado a R$ 5,2355, nesta sexta-feira (6), depois de chegar a saltar mais de 1% nas máximas do pregão na esteira de dados fortes sobre o emprego nos Estados Unidos, enquanto os investidores continuavam de olho nos juros e nas tensões fiscais locais.

Na primeira semana de agosto, o dólar acumulou alta de 0,5%.

Com o resultado, a moeda norte-americana acumula alta de 0,5% no mês e de 0,93% no ano.

Veja também: Acidente em obra mata homem esmagado

Um homem, ainda não identificado, morreu nesta sexta-feira (06) em um acidente com uma máquina nas obras pavimentação da rodovia MS-473, entre a cidade de Nova Andradina e o campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Imagens enviadas ao Nova News por leitores do site mostram que a vítima teria sido atingida por uma máquina do tipo rolo compactador pneumático, entrando em óbito no local. O fato ocorreu próximo ao aterro sanitário.

O Corpo de Bombeiros Militar foi solicitado, mas como a equipe estava em outro atendimento, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi ao local e constatou a morte do homem.

Autoridades policiais também foram chamadas para a tomadas das providências necessárias. Ainda não há informação se o homem trabalhava nas obras de asfalto ou se estaria naquele local por outro motivo.