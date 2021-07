Dólar sobe 2,39% e fecha aos R$ 5,21

O dólar fechou aos R$ 5,21 nesta sexta-feira (6), com alta de 2,39%. Esse é o maior valor desde 31 de maio deste ano

A moeda norte-americana voltou a ficar abaixo de R$ 5 em 22 de junho pela 1ª vez em mais de 1 anos. Ficou por 7 dias abaixo deste patamar e voltou a subir com a cautela dos investidores. A 1ª vez em que o dólar superou R$ 5 foi em 16 de março de 2020.

Os investidores têm cautela com o cenário político Brasil. O dólar subiu pelo 6º dia consecutivo. Os operadores estão apreensivos com os conflitos políticos internos, como a CPI da Covid-19, a queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro e a intenção do ex-presidente Lula em rever o teto dos gastos, se eleito presidente em 2022.

Causa apreensão a intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em criar faixas para a taxação de lucros e dividendos na reforma tributária proposta pelo governo federal.

Também aguardam a divulgação da ata do Federal Rerve (o Banco Central dos Estados Unidos), que indicará o futuro da taxa de juros do país.

O preço do petróleo é outro tema que está no radar. O preço do barril tipo brent chegou a US$ 77,83 na 2ª feira (5.jul.2021). Caiu 3,02% nesta 3ª feira (6.jul), para US$ 73,83, mas o preço elevado levam os investidores a questionar sobre o futuro da inflação.