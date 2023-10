Desempregados no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho ate dia 18

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho, prorrogou as inscrições para o cadastro reserva de trabalhadores desempregados no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRIMT), instituído pela Lei n. 7.074, de 07 de julho de 2023, até o dia 18 de julho de 2023. A publicação está disponível na página 2 da edição extra do Diogrande n. 7.123, dessa sexta-feira (14).

As vagas estão disponíveis para os interessados em prestar serviços, na administração municipal, em diversas atividades, como limpeza, conservação e consertos diversos. As inscrições para o cadastro reserva estão sendo realizadas na sede da Funsat, das 7h às 13h. As vagas serão preenchidas de acordo com as convocações realizadas pela Fundação do Trabalho, conforme demanda apresentada pelas secretarias e que serão publicadas posteriormente em Diário Oficial.

As atividades a serem realizadas pelos beneficiários do PRIMT terão caráter emergencial, eventual e voluntário, na execução de serviços de interesse da Administração Pública Municipal e da comunidade local. Entre as atividades prioritárias, além das citadas anteriormente, estão: roçada, capina, podas, varrição e conservação de próprios e logradouros públicos e preparação de áreas públicas para a realização de eventos.

Podem se inscrever para o cadastro reserva os cidadãos com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos até 67 (sessenta e sete) anos, devidamente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), mediante apresentação da Folha resumo (que consta a composição familiar) e Número de Identificação Social (NIS).

Outro requisito para ingresso no programa é estar em situação de desemprego por período igual ou superior a 06 (seis) meses; também é necessário declarar residência no município de Campo Grande há, pelo menos 01 (um) ano (apresentar comprovante de residência) e possuir renda familiar per capita não superior a ½ (meio) salário mínimo vigente. Apenas um membro por núcleo familiar poderá se inscrever no PRIMT.

As inscrições no cadastro reserva deverão ser realizadas na sede da Funsat, localizada na Rua Quatorze de Julho, 992 – Vila Glória, onde serão distribuídas 100 senhas por dia.

