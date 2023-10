Companhias estão no ‘escuro’ sobre passagens a R$ 200

Faltando 14 dias para início do programa, destinos seguem sem definição

As companhias aéreas Azul, Gol e Latam, que operam voos em Mato Grosso do Sul, ainda não divulgaram quais trechos (destinos) serão disponibilizados à população, pelo valor de até R$ 200, conforme prevê o programa “Voa Brasil”. Apesar de ainda não ter sido lançado oficialmente, pelo governo federal, o início do programa está marcado para o próximo mês de agosto. A expectativa é de que o sistema comece pelos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com, no máximo, quatro bilhetes para cada.

Procurada pelo jornal O Estado, a Latam Airlines Brasil, que faz diariamente voos de CG a Congonhas, Guarulhos e Brasília, informou que está participando das discussões do programa para implementação, com foco em contribuir, propor e viabilizar iniciativas que continuem ampliando o acesso da população ao transporte aéreo.

“O ‘Voa Brasil’ vai na direção de aumentar, de forma sustentável, as viagens de avião no país, permitindo que mais brasileiros descubram o nosso território. O sucesso desse projeto requer um trabalho conjunto entre companhias aéreas, governo e sociedade. É missão da Latam que cada vez mais pessoas viajem de avião no Brasil”, destacaram, em nota.

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes, que tem voo da Capital para Congonhas e Guarulhos, esclareceu que ainda não tem informações sobre os trechos que serão disponibilizados envolvendo o CGR (Aeroporto Internacional de Campo Grande), mas que levará em conta períodos de baixa temporada e que isso ocorrerá de acordo com a disponibilidade de assentos vagos.

“A Gol tem participado, nos últimos meses, com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas e a Secretaria de Aviação Civil de um grupo de trabalho que atua na viabilização de um projeto que amplie ainda mais o acesso da população ao transporte aéreo. Os resultados desses encontros têm sido bastante promissores e com as expectativas tanto do governo, como das empresas, sendo atendidas”, informou, em nota.

Além disso, a Gol reforçou que o setor aéreo está se recuperando da maior crise da história e que políticas públicas podem ajudar. Sendo assim, “ações que tenham como objetivo o crescimento e o desenvolvimento do turismo são muito bem-vindas”, enfatizaram, na nota.

Por sua vez, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que opera com voos diretos de Campo Grande para Campinas, Várzea Grande e Curitiba, reiterou que já está participando do grupo de trabalho do Ministério de Portos e Aeroportos e segue colaborando com o desenvolvimento do projeto. “A Azul vê como positiva a iniciativa apresentada para incentivar o acesso de mais brasileiros ao transporte aéreo”, disse, em nota.

Aeroporto de Campo Grande

Cabe destacar que, mensalmente, o CGR (Aeroporto Internacional de Campo Grande) recebe, em média, 60 mil passageiros em embarques e desembarques. Além disso, a unidade recebe pouso e decolagens de cerca de 600 aeronaves, respectivamente. Iniciada em outubro de 2019, a proposta da reforma era a de quase dobrar o número de passageiros por ano, que aumentaria de 2,5 milhões para 4,5 milhões de pessoas que passariam pelo terminal, e geraria mais de 2 mil vagas de emprego diretos e indiretos, no local.

O jornal O Estado voltou a questionar a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) sobre o andamento dos trabalhos no terminal, mas, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Incentivo ao turismo

Apesar de nenhuma companhia ter ainda divulgado quais serão os destinos disponibilizados pelo programa, na visão do diretor-presidente da Fundtur/MS (Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, o Voa Brasil será um ótimo incentivo para quem pretende vir para Mato Grosso do Sul. Segundo ele, todas as cidades brasileiras devem, em algum momento, estar disponíveis para o cliente, a depender da busca e da época pretendida a viajar.

“Acredito que vai depender da busca e do fomento. Podendo, sim, aumentar o fluxo pro Mato Grosso do Sul. Havendo a busca vai haver a disponibilidade das faixas. Os grupos beneficiados pelo programa vão poder acessar o aplicativo e solicitar os destinos, nesses valores especiais. Entendo que o Voa Brasil é um incentivo bom para todo o país e claro que pode ter reflexo aqui, no Estado, para as pessoas que tenham desejo de conhecer nossas principais cidades”, observou o diretor-presidente da Fundtur.

Por fim, Wendling acredita que, ao longo da implementação do programa, todos os destinos deverão ser contemplados. Tendo em vista que a passagem aérea, ultimamente, tem um preço que dificulta as viagens.

“Assim como qualquer promoção, como as companhias soltam promoção de madrugada, elas é que definem os trechos. Mas imagino que devem entrar todos os destinos, conforme a busca. Por ser um programa do governo federal, todas as cidades devem, em algum momento, estar disponíveis para o cliente que se enquadrar no programa, como: aposentados e pensionistas, servidores públicos, jovens etc”, analisou.

Por – Suelen Morales

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.