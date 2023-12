Alimentos do setor de hortifrúti variam até 60% antes do Natal

Há poucos dias do Natal, itens na seção de hortifrúti nos supermercados de Campo Grande apresentam variação acima dos 60% e devem pesar no bolso dos consumidores. Isso por que, segundo a pesquisa de preço da cesta básica, realizada pelo jornal O Estado, encontrou o quilo do tomate sendo vendido entre R$ 5,99 e R$ 9,98 (66,61%).

A pesquisa é realizada semanalmente, em seis supermercados da cidade. Revela ainda que o consumidor campo-grandense paga, em média, R$ 8,62 no quilo do alimento. Outra hortaliça bastante usada no preparo das refeições para a ceia de Natal, a cebola, custa, em média, R$ 6,12. O valor mais em conta achado pela pesquisa foi de R$ 5,49 (Fort), e o maior, R$ 6,99 (Nunes), variando 27,32%.

Outro que estará presente na ceia natalina é a batata. Nesta semana, o legume custa em torno de R$ 6,55. No Assaí, o item é vendido por R$ 5,89, e por R$ 6,99 no Comper, Nunes e Pires. A variação calculada é de 18,68%.

Ainda no setor de hortifrúti, os preços encontrados para o quilo da banana variam entre R$ 4,99 no Assaí e Fort, e por R$ 7,99, no Nunes (60,12%). O consumidor deve pagar R$ 6,15, em média, no quilo da fruta.

O tradicional arroz é indispensável, não só nessa época do ano, mas se faz presente no prato dos brasileiros diariamente. Nesta semana, o pacote de 5 kg (Tio Lautério) é vendido, em média, por R$ 27,53. O valor mínimo encontrado foi de R$ 26,90 e o máximo, de R$ 27,79, variando 4,01%.

O pacote de feijão de 1 kg teve 38,40% de variação, de acordo com a pesquisa. O alimento custa em torno de R$ 7,45. Os preços para o produto variam de R$ 5,99 a R$ 8,29.

A diferença de preço para o quilo do frango congelado é de 41,16%. Vale ressaltar que a carne da ave substitui, em algumas ceias de Natal, a carne de peru e chester, devido ao alto custo. Segundo a coleta de preço da reportagem, o alimento custa entre R$ 8,99 (Atacadão e Fort) e R$ 12,69 (Pires). O gasto médio na compra do quilo é de R$ 10,32.

Em 2023, o comportamento dos alimentos da cesta básica foi de queda, segundo analisa a economista do Dieese em Mato Grosso do Sul (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), Andreia Ferreira. As informações levam em consideração os meses de janeiro a novembro. Os dados de dezembro serão divulgados na segunda semana de 2024.

Dos onze meses estudados, oito foram de queda. Então houve alimentos que tiveram queda, especialmente o café e o óleo de soja. Outros itens, como carne bovina, tiveram quedas ao longo do ano. O patamar de preço está muito elevado, porque no ano passado, o quilo médio da carne estava R$ 40 e agora está R$ 37.

