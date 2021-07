Abertura de empresas é recorde no Estado com alta de 32,5% no ano

De janeiro a junho foram mais de 4,6 mil novas empresas constituídas, segundo balanço da Jucems

Com aumento de 32,5% na abertura de empresas, Mato Grosso do Sul atingiu um novo recorde no semestre. Foram 4.674 novas firmas constituídas no primeiro semestre de 2021, o que representa o melhor resultado para a série histórica iniciada no ano 2000.

Os números são da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). O melhor resultado anterior para o período foi registrado em 2013, com 3.981 empresas constituídas no primeiro semestre, mas inferior 17,41% em relação a 2021.

A principal mudança para o empresário é o registro automático, uma simplificação dos processos da Jucems. Entre janeiro e julho de 2021 mais de 2.500 empresas foram abertas pelo registro automático, ou seja em 54,66% das novas empresas o empreendedor obteve o CNPJ de forma instantânea ao finalizar o registro público mercantil na Jucems.

“Os números da Jucems são resultados de um conjunto de ações do governo do Estado em prol do desenvolvimento. A abertura mostra a capacidade empreendedora da população, a continuidade dos investimentos mesmo na pandemia e com setores muito impactados, além dos esforços para reduzir o tempo de abertura das empresas e modernizar os processos, deixando-os mais práticos e menos burocráticos”, explica o secretário titular da Semagro, Jaime Verruck.

Setores

Das mais de 4,6 mil empresas abertas no semestre, 3.020 são do setor de serviços (64,61%), ao passo que o comércio teve 1.446 novos negócios (30,94%) e a indústria teve 208 novas empresas (4,45%). Campo Grande lidera sendo sede de 43,3% dos empreendimentos, seguido por Dourados com 11% e Três Lagoas com 4%.

Na análise por atividades econômicas fica evidente a mudança causada pela pandemia de COVID-19. Sendo a atividade médica ambulatorial restrita a consultas, a principal atividade aberta no semestre, com 50 empresas. As consultorias em gestão empresarial somaram 39 CNPJs, serviços de engenharia são 38 e restaurantes e similares 36.

