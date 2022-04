6.210 empregos formais foram gerados em março no Estado, aponta dados do CAGED

O CAGED-MTE (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego) divulgou os dados referentes a março de 2022, indicando que 6.210 empregos formais foram criados no Estado.

Os dados constam na Carta de Conjuntura elaborada pela Coordenadoria de Economia e Estatística da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck, ” o resultado demonstra o vigor da economia sul-mato-grossense que tem apresentado números positivos sucessivos na geração de empregos”.

“Percebe-se que a melhora está espalhada em todas as atividades econômicas, estamos gerando empregos no setor de Serviços, no Comércio, na Indústria, Agropecuária, enfim, a economia como um todo reage bem”, pontuou Verruck.

Nos três primeiros meses do ano, foram gerados 17.044 empregos. O destaque é que nos últimos 12 meses o setor da Agropecuária obteve 4.046 vagas a mais, o de Atividades Administrativas e complementares 2.097 e o de Construção teve aumento de 2.437.

O saldo acumula 39,2 mil novas vagas no estado.

Os setores que mais criaram empregos formais em março foram: Serviços (2.737 a mais), Indústria (1.351 a mais) e Construção civil (994 a mais).

Os Serviços vêm apresentando, no acumulado dos últimos 12 meses, 15.251 vagas a mais, enquanto o Comércio criou 8.718 vagas a mais.

Os subsetores dos Serviços que tiveram maiores contratações em março foram: Educação (355 vagas a mais), Atividades Administrativas e complementares (768 vagas a mais) e Transportes (828 vagas a mais).

Com relação à distribuição geográfica das novas vagas, Campo Grande continua liderando.

Foram gerados 1.779 na Capital em março, em seguida vem Aparecida do Taboado com 412, Três Lagoas (368), Ribas do Rio Pardo (364), Nova Andradina (328), Rio Brilhante (325), Naviraí (281), Sonora (279) e Dourados, encerrando o ranking dos 10 melhores posicionados, com 264 novos empregos.