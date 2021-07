Você sabe se pode vacinar nesta quarta? Neste dia 21 de julho, o calendário de vacinação contra a COVID-19 sofreu alterações porque o horário de funcionamento da Selete fou modificado. Todos os locais s[p vão funcionar no período da tarde.

Veja os locais, horários e orientações para vacinação. Fique ATENTO! Primeira dose para pessoas com 33 anos ou mais. Quem já aguarda ser totalmente imunizado só pode tomar a segunda dose quem:

Tomou a primeira dose a Astrazeneca até dia 30 de maio.

Tomou a primeira dose da Pfizer até 29 de maio.

Tomou a primeira dose da Coronavac até 26 de junho. Agora você já sabe onde vacinar nesta quarta.

Informe-se na COVID-19: Central de Informações sobre recursos da vacina. Informações sobre vacinas

Nesta segunda-feira (19 de julho), Mato Grosso do Sul recebeu um novo lote com 34.200 doses de vacina contra Covid-19, sendo que 12.800 são da Astrazeneca e 21.400 da Coronavac. O lote chegou no Aeroporto Internacional de Campo Grande durante a noite.

A pedido da direção da EMEI Olinda Toshimi nishio Nassu, os profissionais da Clínica da Família Nova Lima realizaram uma palestra para os pais dos alunos sobre as medidas de biossegurança e os cuidados necessários para evitar a disseminação da Covid-19. As orientações foram realizadas pela enfermeira Diana Davalo, a fonoaudióloga Ana Paula Cristaldo e a educadora física Kathiuce Marques Fernandes.

Você sabe se pode vacinar nesta quarta?

Campo Grande é a número um em vacinas no Brasil e Mato Grosso do Sul disputa diretamente com Rio Grande do Sul. Até ontem (19), a Capital Morena apontava na liderança da vacinação completa de mais de 30% da população contra a COVID-19. Ultrapassou a quantidade de 272,9 mil imunizados com as duas doses ou dose única, de acordo com dados do “Vacinômetro”. O número é quase o dobro da população do município se comparada a média nacional de 15,93%A Capital passa inclusive o Estado. Mato Grosso do Sul são 28,88% completamente imunizados. As informações são do consórcio de veículos de imprensa formado pelo G1, O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Uol, com dados das secretariais estaduais de saúde.

Dentro da população adulta, de cerca de 676,7 mil pessoas, Campo Grande chega a aproximadamente 40.30%. Do começo da vacinação, 19 de janeiro até agora, já foram 420.900 imunizados com a primeira dose, no total de 693 mil doses no braço das pessoas.