Vítimas reencontram policiais que as salvaram de acidente

A manhã desta segunda-feira (2), foi marcada por muita emoção para os familiares de Gilza Soares Lopes, de 53 anos e Judevam Martins da Silva, de 30 anos. Isso porque, há 24 dias do acidente que quase lhe tiraram a vida, eles reencontraram os policiais militares do Batalhão de Choque, que os resgataram de acidente.

O reencontro aconteceu na cidade de Nova Alvorada do Sul, situada a 110 km de Campo Grande, onde as vítimas residem. A primeira a ser visitada pelos militares foi Gilza. Com dificuldade para se comunicar, devido a um AVC que sofreu após o acidente, foi com o olhar que ela expressou sua gratidão e com as poucas palavras que conseguiu pronunciar, chamou os policiais de anjos da guarda.

O marido de Gilza, Valdenir Ribeiro, também agradeceu aos militares e ressaltou que se não fosse a rápida intervenção dos policiais, que passavam pelo local no momento do acidente, as chances de sobrevida de sua esposa seriam mínimas.

O segundo a ser visitado foi o enfermeiro Judevam, que fazia parte da equipe médica e no momento do acidente havia sido arremessado no matagal, de onde foi resgatado pelos militares, em meio ao incêndio. Ele agradeceu e disse que ficou muito feliz em rever os policiais.

De acordo com os policiais, é uma alegria ver que as vítimas estão se recuperando bem. “Para nós é muito gratificante saber que conseguimos ajudar essas pessoas”, comentou o tenente Avyner.

O acidente

No dia 09 de julho, a ambulância em que Gilza estava bateu de frente com uma carreta, na BR 163, próximo ao município de Anhanduí, deixando 2 mortos e 4 feridos, dentre eles, Gilza, que devido ao capotamento da ambulância, estava presa pelo cinto de segurança, de ponta cabeça, com o corpo coberto de combustível e sem conseguir respirar. “Se não tivéssemos tirado ela imediatamente do veículo, suas chances de sobrevivência seriam menores”, explicou o cabo Roberto.

No momento do acidente, os policiais do Batalhão de Choque estavam indo atender uma ocorrência em Anhanduí. Ao ver que as vítimas tinham sido arremessadas para o matagal e o caminhão já estava pegando fogo, os militares desceram da viatura e iniciaram o socorro, tendo em vista que o fogo se alastrava rapidamente, em direção às vítimas.

“Assim que avistamos o fogo se aproximando, o nosso único pensamento foi tentar socorrer aquelas pessoas e levá-las para um local seguro, até que as equipes de resgate chegassem”, contou o soldado Santana.

Participaram do resgate os policiais militares: Tenente Avyner, Cabo Wagner, Cabo Roberto e Soldado Santana. Em seguida, a ocorrência foi conduzida pela PRF, Corpo de Bombeiros e CCR/MSVia.

