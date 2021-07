VÍDEO: Uma Mulher na presidência da OAB/MS

Rachel Magrini concorre à sucessão do atual presidente da OAB/MS (Ordem dos Advogado do Brasil/Mato Grosso do Sul), Mansour Elias Karmouche. Na disputa estão Bito Pereira – apoiado pela situação (Mansour) e Gisele Marques. Mato Grosso do Sul só teve uma mulher na presidência do órgão de 1990 a 1992. Rachel parece ter todas as chances para assumir e fazer história.

O presidente eleito é gestor do órgão por três anos. As eleições acontecem sempre na segunda quinzena de novembro. Agora estamos na segunda quinzena da pré-campanha. As candidaturas são oficializadas em outubro.

Atualmente não há nenhuma mulher presidente da OAB. A última foi em Alagoas, Fernanda Marinela. (2016 a 2018)