Vídeo: sobrinha mata tio com um martelo e o enterra

Após receber informações sobre um possível assassinato e ocultação de cadáver, a Polícia Militar iniciou levantamentos sobre o desaparecimento do senhor Justino Morale, 65, desaparecido a meses em sidrolândia – 64 quilômetros de Campo Grande.

Depois de investigações e ação dos policiais, eles encontraram e prenderam a autora, que confessou ter matado seu tio a quase um ano e enterrado o corpo na casa do seu ex-namorado na cidade.

Sobre os motivos, ela conta que estavam bebendo, quando o pai da autora entrou em discussão com o Tio, que pegou uma faca e partiu para cima do pai da autora. Foi quando ela pegou um martelo e o golpeou várias vezes na cabeça.

Em seguida, cavou uma cova e enterrou o tio com seu comparsa. Portanto, a autora e o segundo envolvido foram presos em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. Acesse também: Entrevista da semana com o Governador de SP, João Doria

Denúncia anônima

Uma ligação anônima via 190 para Polícia Militar, chegou a informações de quem poderia ter matado e ocultado o senhor Justino, seria a sua sobrinha L.B.M de 48 anos, e o corpo estaria enterrado no quintal de uma residência, na Rua Tomas Cáceres do Bairro São Bento.