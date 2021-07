Vídeo: No bairro Jacy nem a tampa do bueiro escapou de ser furtada

O Estado Online recebeu uma denúncia na tarde desta sexta-feira (16) sobre um bueiro que vem causando transtorno aos moradores do bairro Jardim Jacy, em Campo Grande.

Com o “sumiço” da tampa do bueiro, populares da região tiveram que improvisar para alertar aos condutores e motociclistas. Galhos, pedaços de madeira e até um pano foram utilizados como sinalização de perigo na via.

O buraco formado pelo bueiro está localizado no cruzamento da rua Brigadeiro Tobias com a Avenida Europa. No vídeo recebido, o homem relata que um motociclista se acidentou no local.

Confira o vídeo na íntegra: