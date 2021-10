Vídeos: Forte ventania de 40km/h arranca árvores e destrói estruturas em Dourados

A chuva e uma ventania de poeira com força de aproximademente 40km/h, deixou um rastro de destruição por onde passou em Dourados, por volta de 12h30 desta sexta-feira (15), a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Vídeos e imagens nas redes sociais foram compartilhados hoje com muitas árvores desabando, um outdoor publicitário preso no topo de uma caixa d’ádua, o Hospital Universitário e um terreno da JBS, todos danificados pelo vento.

Segundo Dourados Agora, uma árvore caiu em cima dos fios de energia no Jardim Água Boa e outra em frente à Câmara Municipal de Dourados, na Avenida Marcelino Pires. Na região da Vila Toscana, uma das mais altas da cidade, a ventania destelhou casas.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil monitora os municípios que tiveram algum tipo de dano, principalmente na região Sul, onde os temporais foram mais intensos. “A tendência é que ocorram mais chuvas com rajadas de vento”, alertou o coordenador Jamil da Costa.

Fronteira

Ao lado de Mato Grosso do Sul, um forte temporal também atinge as cidades de Ponta Porã, Bela Vista, Pedro Juan Caballero e Porto Murtinho. De acordo com o Ponta Porã News, várias partes das cidades tiveram a energia elétrica interrompida, queda de árvores, postes e a fiação. Acesse também: Temporal em Campo Grande provoca quedas de árvores e destelhamento de casas

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)