Vídeo; Corinthians sofre virada e Sylvinho avalia: “Nos faltou força”

No sábado (17), o Corinthians recebeu o Atlético-MG na Neo Química Arena, pela pela 12ª rodada do Brasileirão. O Timão sai na frente, com um gol de Gustavo Mosquito, entretanto, no segundo tempo, o Alvinegro de Parque São Jorge sofreu a virada com dois gols de Hulk e a partida acabou em 2 a 1 para a equipe visitante.

Sylvinho pontuou a queda do Corinthians na segunda etapa da partida. O técnico disse que faltou força ao Corinthians para segurar o Atlético-MG no segundo tempo.

“Depois do empate, nos faltou força. Embora ainda tivermos chances com Marquinhos e Jô. Em seguida levamos segundo gol e isso realmente não queríamos. É um resultado triste”, lamentou.

Um dos fatos que preocupa Sylvinho no Brasileirão, é o fraco desempenho do Timão em seus domínios, foi a terceira derrota no Neo Química Arena, em seis jogos, o time empatou outros dois e só venceu o Sport. O treinador abordou as dificuldades do Coringão dentro de casa.

“Incomoda, é nossa casa. Estamos passando todos por um momento difícil. Pandemia, estádios vazios. Sentimos mais. Isso está nítido. Trabalhamos para reconduzir isso e trazer a força do nosso estádio, do nosso torcedor, que não pode comparecer. Temos de buscar formas e mais pontos em casa. Também é bem verdade que alguns adversários estão lutando por coisas bastante importantes e temos de dizer que a qualidade do adversário também importa nesse percentual. Mas é um percentual baixo. Temos de performar melhor”, finalizou.

(Com informações Bola Vip)