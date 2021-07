VÍDEO: Como perder 900 calorias em 40 minutos

Nesta matéria abaixo, o professor de Squash, Gilberto Inocêncio de Paula, o Giba, explica como funciona a modalidade.

O squash é um esporte praticado em quadra fechada, o nome refere-se à bola apertável (do inglês squashable) e também do só produzido quando a bolinha preta é esmagada pela raquete. O jogo pode ser disputado por uma, duas e até quatro pessoas. Sua origem vem de um confinamento que ninguém deseja.

O esporte era praticado por internos da prisão Fleet Debtors, na Inglaterra. Na época chamava “rackets”. Eles utilizavam bastões e uma bola sólida. Quando cumpriu sua sentença, a prática saiu do presídio com o nome de “Game of Rackets”.

É um dos esportes que mais queimam calorias rivalizando com natação, remo e ciclismo. O Squash, conforme levantamento realizado pela Associação Espanhola de Ciências do Esporte, queima em média 900 calorias por hora.