Viatura da PM capota na BR-395 e policial é levado para hospital

Uma viatura da Polícia Militar capotou na BR-395 na noite deste sábado (28), após o condutor ser surpreendido por uma anta que atravessava a pista. O acidente aconteceu no município de Coxim, cidade a 253 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, o motorista não conseguiu frear e atingiu o animal, logo perdeu o controle do veículo e capotou repetidas vezes pela pista.

A anta morreu na hora e os militares ficaram levemente feridos, um deles teve de ser levado para o hospital da região com fortes dores no peito. Equipes da Polícia Civil de Coxim e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local.

Com informações de Itamar Buzzatta

