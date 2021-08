Vereador professor Juari promove primeiro seminário Educação para o Emprego

Na quinta-feira (19) aconteceu o seminário “Educação para o emprego”, uma iniciativa do vereador Professor Juari, transmitido ao vivo pelos canais online da Câmara Municipal de Campo Grande e contou com convidados importantes que auxiliaram os participantes com orientações e direcionamentos na busca de uma recolocação profissional.

O Presidente da comissão de Educação da Câmara, vereador professor Juari ressaltou as dificuldades enfrentadas e a necessidade da tomada de medidas complexas. Relembra que diariamente as pessoas buscam uma recolocação profissional e eventos como esse, mostram o comprometimento da Câmara dos vereadores para com os cidadãos.

Contando com mais de 300 inscritos, o seminário abordou temas que foram desde a apresentação de dados do atual cenário das vagas ofertadas pela FUNSAT, que não são preenchidas por falta de candidatos qualificados, até métodos corretos de confecção de currículos e formas adequadas de comportamento pessoal durante uma entrevista.

De acordo com o Secretário de Estado da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), Eduardo Riedel, o primeiro palestrante, “Mato Grosso do Sul é o quinto estado mais competitivo do país”. Por mais que isso pareça, bom, os últimos anos foram de dificuldades. Durante a fala, Riedel fez uma retomada do contexto histórico: “Desde 2016, a instabilidade econômica e política no país, fez o desemprego alcançar patamares preocupantes, saltando para 11% e atingindo 14% em 2020, ano de maior desafio por causa da pandemia”, relembra.

O consultor de Negócios Wagner Garcia, relatou como as empresas realizam o processo de contratação, apontando métodos e estratégias de recrutamento e dicas de elaboração de um currículo profissional que consiga aumentar as chances de ser convidado para uma entrevista de emprego.

Entre as principais dicas estão: Ser conciso e enxuto na disposição das informações. Objetividade é a norma; além disso, formatar um currículo específico para cada vaga é fundamental. Mostrar que você é a pessoa para aquela posição e não ser muito exagerado nos dados. Algo passível de eliminação é o profissionalismo e a linguagem utilizada. Escrever errado pode ser eliminatório e não se comportar adequadamente como profissional também pode ser um elemento complicador.

O seminário foi direcionado a pessoas que estão em busca de uma colocação profissional, com quatro palestras. Além de Riedel e Wagner Garcia, também palestraram Luciano Martins, Diretor -Presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat) e Adelaido Vila, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), representado por Ana Rita Amarilha e Marcia Scherer . A iniciativa foi do vereador Professor Juari em conjunto com a Escola do Legislativo.