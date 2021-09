Veículos com placa final 9 devem ser licenciados até final de setembro – Proprietários de veículos com placa final 9, devem efetuar o licenciamento no mês de setembro, o prazo é até o dia 30. Após o pagamento, o contribuinte pode imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), no portal Meu Detran.

O procedimento que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que está dentro das normas é realizado desde março, exclusivamente pela internet.

É necessário acessar o site do Detran-MS e clicar em Portal de Serviços, no canto superior direito. Após cadastrar os dados, a pessoa terá acesso aos serviços de forma separada. Para a emissão e pagamento do licenciamento, é preciso acessar o campo “Veículos” e clicar em “Baixar CRLC”.

