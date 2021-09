Variante Delta é confirmada em duas cidades de MS

Variante Delta é confirmada em MS, dois casos são da Capital

A variante Delta do Coronavírus foi confirmada nesta segunda-feira (6) em Mato Grosso do Sul. Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), três amostras sequenciadas foram comprovadas, sendo dois casos de pacientes de Campo Grande e um do município de Ladário, localizado na região pantaneira do Estado.

Em Campo Grande, uma mulher de 51 anos e um homem de 22 anos foram confirmados com a variante. Já em Ladário, a variante foi confirmada em uma mulher de 52 anos.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende falou sobre a variante e destacou os cuidados redobrados com ações sanitárias em parceira com prefeitos e secretários municipais de saúde.

“Como a confirmação veio de amostras coletadas no mês de julho, mostra que a variante já está circulando em Mato Grosso do Sul e graças as ações sanitárias vigentes no Estado não teve impacto profundo no número de casos novos do Estado”, disse.

A agenda do secretário desta quarta-feira (8), será com os prefeitos e secretários municipais de Saúde, Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde) para discutir estratégias.

“Vamos solicitar aos municípios um empenho para que seja aplicada pelo menos a primeira dose em quem ainda não tomou e aplicar a segunda dose naqueles que precisam completar o esquema vacinal. Para tal, vamos encurtar o prazo para aplicação da D2 da Pfizer para 21 dias”, disse.

As amostras foram encaminhadas para o laboratório da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Amazonas e foram coletadas nos dias 23 e 27 de julho.

