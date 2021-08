VAR é protagonista em São Paulo e Palmeiras. E se não fosse ele o Tricolor teria feito 3 a 0? Bom, em pleno Morumbi, o time paulistano teve dois gols anulados e um pênalti a favor cancelado. Tudo isso após o VAR ser acionado. Houve alteração de ânimos e expulsão de (Emiliano) Rigoni do Alviverde.

No Twitter os fãs seguiram a declaração de Miranda, que esteve envolvido em um dos lances. Para ele, o São Paulo fez um grande jogo e mandou na partida. “Fomos dominantes do primeiro até o último minuto. Dois lances casuais, que no meu ponto de vista era para ser a favor nosso, mas infelizmente não aconteceu. Mas o time sai fortalecido, fizemos um grande jogo, enfrentamos o primeiro colocado. Agora é pensar na sequência”.

Mas, o zagueiro ainda justificou e tirou o corpo fora. “É clássico, a gente se alterou um pouco, queria vencer o jogo. No nosso ponto de vista não houve interferência. Então, eles fizeram o gol contra sozinho, de maneira nenhuma desviou a trajetória da bola ou impediu o defensor de tirar a bola. Então, isso irritou um pouco, mas o jogo acabou. Pensar na Copa do Brasil e no decorrer do Brasileiro”. Agora o São Paulo volta a campo contra o Vasco, no jogo de volta da Copa do Brasil pelas quartas de final na quarta (4), às 20h30 (MS). Na ida o Tricolor venceu o Gigante da Colina por 2 a 0. Já no Sábado, às 17h (MS), pega o Athletico, na Arena da Baixada. Quem sabe com melhor sorte no Brasileirão.

insatisfação

Esta insatisfação chegou aos trends da rede do “passarinho azul”. Mas, em todas as dez posições. Destaque para o VAR com 62 mil menções, Miranda com 27 mil, Rigoni com 10 mil e Morumbi com 13 mil. Veja alguns comentários de lá. “Inconcebível a invalidação do gol contra do Palmeiras. Agora, o “certo” seria invalidar todos os gols em bola na grande área pois só o fato de um atleta estar lá ele já participaria do lance, puxando a marcação de alguém do time adversário”, se revoltou @danielperrone.

Já @andregalvaofer fez sua avaliação. “Minha interpretação dos lances: – NÃO FOI FALTA do Renan no Rigoni – Miranda NÃO INTERFERE no Patrick de Paula, que subiu e não alcançou a bola mesmo. Gomez fez gol contra bizarro Arbitragem HORRÍVEL do Luís Flávio Oliveira, que terminou o jogo quase sem acréscimos com medo.”

Mas, para @lipezero7, a partida foi além do físico. “O São Paulo venceu o Melhor time e atual líder do campeonato brasileiro. Com todas suas limitações e sem jogadores pontuais, o São Paulo VENCEU o palmeiras moralmente hoje no morumbi. Isso me deixa com pensamentos positivos pra Libertadores. Vamos contra tudo e contra todos.”