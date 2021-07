Quem apoio o presidente da República, jair Bolsonaro (sem partido) está movimentando as redes sociais para uma manifestação pelo voto impresso no dia 1º de agosto. Você é à favor ou contra? Veja como está a movimentação no twitter.

A hashtag Dia 1 Vai ser Gigantte #Dia1VaiSerGigante já passa de 32 mil menções na rede social do passarinho azul.

Nesta sexta-feira (16), a votação da PEC do Voto Impresso foi adiada sob protestos para o dia 05 de agosto.

VEJA ABAIXO COMO FOI: