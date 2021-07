Vacinação da 2ª dose de vacinas CoronaVac e Pfizer continua na terça-feira

Campo Grande continua nesta terça-feira (12) a aplicação da segunda de Coronavac e Pfizer, mas apenas para as pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 20 de junho e aqueles que se vacinaram com a Pfizer até o dia 13 de maio.

Como não haverá aplicações de primeiras doses nos drives, apenas os postos de vacinação da Seleta e unidades de saúde das sete regiões da Capital atendem aos públicos.

A orientação é que as pessoas façam o cadastro no sistema de identificação prévia, a fim de evitar filas e aglomerações. O acesso é feito através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Onde se vacinar ?

Seleta

7h30 às 16h45

Unidades de saúde

13h às 16h45