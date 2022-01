Neste domingo (9), apenas o drive-thru Albano Franco imuniza a população campo-grandense contra a COVID-19.

No local estão disponíveis a primeira, segunda, terceira e quarta dose de reforço.

Podem tomar a primeira dose, pessoas com 12 anos ou mais. As demais doses de reforço estão disponíveis a população conforme as datas anunciadas no calendário vacinal.

Acompanhe: