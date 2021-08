Último domingo do mês amanhece dublado, com previsão de chuva

Níveis de umidade relativa do ar melhoram em toda a região, e as temperaturas também ficam agradáveis

O último domingo (29), do mês de agosto, amanheceu nublado com previsão de chuva durante todo o dia, é o que indica a meteorologia. O cenário não só diz respeito a Campo Grande, como a todo centro-oeste do Brasil, sendo assim, os níveis de umidade relativa do ar melhoram em toda a região e as temperaturas também ficam agradáveis.

Embora o céu esteja tomado por nuvens, o sol pode sobressair durante a tarde. Ainda pode chover no nas regiões sudoeste, leste e parte central do Estado. Nas demais áreas, pancadas fracas e isoladas de chuva podem ocorrer.

O dia começa com temperaturas mínimas em torno de 17°C na região sul e 25°C na parte norte do Estado. Já as máximas podem ficar na casa dos 25°C no setor sul, 28°C na costa leste, e 34°C na região pantaneira. Na Capital o tempo segue com bastante nebulosidade, e pode chover cerca de 8 mm, segundo o Climatempo.