Tripulação da SpaceX viu a Terra pela primeira vez através da cúpula

A missão Inspiration4 da SpaceX foi concluída com sucesso no último sábado (18), depois de permanecer na órbita da Terra por 3 dias. É a primeira vez que uma equipe sem astronautas profissionais faz uma viagem dessas.

Em uma gravação de vídeo (veja no fim da matéria) lançada por Sian Proctor, uma turista em viagem, mostra o momento exato em que eles viram a terra pela primeira vez através da cúpula de vidro da Crew Dragon.

As expressões dos rostos dos tripulantes mostram a emoção do momento. Para deixar a cena ainda mais cinematográfica, eles deixaram ao fundo a famosa trilha do filme “2001 – Uma odisseia no espaço”, de 1968. A ideia de ouvir “Also sprach Zarathustra”, composta por Richard Straus, em 1896, foi da própria Sian Proctor. “Eu baixei no meu iPad antes do lançamento”, disse, no Twitter.

O projeto do bilionário Elon Musk levou civis para mais longe do que astronautas têm ido nos últimos tempos e superou os voos de outros bilionários que estão de olho nesse mercado. Apesar de ampla divulgação, muitos detalhes ainda não foram divulgados e estão sendo guardados para um documentário que será lançado em breve. De qualquer forma, os integrantes da tripulação estão dando mais detalhes dos momentos especiais vividos a mais de 500 quilômetros de altura.

VEJA ABAIXO O MOMENTO

The moment when me and my amazing crew, @rookisaacman, @ArceneauxHayley, @ChrisSembroski opened up the @SpaceX cupola for the first time, a true highlight of the @inspiration4x mission. Make sure you tune into Countdown on @netflix to see more epic moments from space! @TIME pic.twitter.com/AKmturr9Du

— Dr. Sian “Leo” Proctor (@DrSianProctor) September 21, 2021