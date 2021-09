Três são presos tentando invadir portão de residência

Três homens foram presos após serem flagrados tentando arrombar o portão de uma residência com uma chave de fenda na rua Fernando de Noronha, Bairro Vila Sobrinho em Campo Grande. A prisão aconteceu no momento em que a guarnição policial fazia rondas pelo local e presenciou a ação suspeita dos autores .

Segundo informações da equipe, ambos já possuem passagem pela polícia, sendo um homem de 23, um de 24 e outro de 30 anos, com ficha criminal extensa por crimes patrimoniais, um dos homens ainda estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O responsável pelo suporte logístico, foi preso recentemente por fato semelhante. Na ocasião, alegou estar prestando serviço de motorista de aplicativo.

Ainda de acordo com as informações das autoridades, ao notar a presença dos agentes, os ladrões tentaram evadir-se do local em um veículo Renault Sandero, mas não conseguiram em razão do cerco montado pela DRACCO (Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) que realizaram a ação. Os três receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada.

Já os objetos do crime, o veículo e chave de fenda usada para violar o portão da residência foram apreendidos e encaminhados, juntamente com os infratores presos ao 7º Distrito Policial da Capital. A vítima é um oficial das Forças Armadas, que estava viajando com a família quando foi acionada pelos policiais.

