Três corpos são encontrados após embarcação naufragar em rio

Equipes do Corpo de Bombeiros já encontraram três dos sete corpos desaparecidos durante naufrágio nas águas do Rio Paraguai em Corumbá – distante 417 quilômetros de Campo Grande. As vítimas estavam em 21 pessoas quando a embarcação afundou e 14 pessoas foram resgatadas.

Conforme o Diário Corumbaense, ainda não há identificação das vítimas. As equipes do Corpo de Bombeiros voltaram a trabalhar nas buscas na manhã deste sábado (16).

A Marinha do Brasil está fazendo reforço nas buscas pelos desaparecidos.

O nome do barco-hotel que naufragou é Carcará. O acidente aconteceu no momento em que o grupo voltava para Corumbá e foram pegos pelo temporal. “A embarcação estava voltando da viagem de pesca e os pescadores amadores retornariam para Goiás neste sábado (16)”, informou Lucena.