TRE-MS realizará neste sábado o sorteio das urnas que serão auditadas

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realiza hoje o sorteio das urnas que passarão pelos testes de auditoria durante o período de votação.

A cerimônia, que terá início às 8h, será realizada no plenário do TRE-MS (Rua Des. Leão Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes) e poderá ser acompanhada por qualquer pessoa interessada.

Conforme a Resolução TSE nº 23.673/2021, em Mato Grosso do Sul haverá a realização do Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas e do Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais em 23 seções.

Destas, 20 urnas serão submetidas ao Teste de Integridade e as outras três passarão pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, que, em 2024, será realizado no Colégio Marista Alexander Fleming, em Campo Grande.

As seções que participarão do sorteio, que será feito de forma aleatória, pertencem às Zonas Eleitorais do Estado, definidas com o consentimento dos representantes das entidades fiscalizadoras.

Para fins de planejamento do transporte das urnas eletrônicas em tempo hábil e com tranquilidade, a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do TRE-MS (CAVE/TRE-MS) manteve a logística utilizada nas Eleições 2022, quando foi estabelecido a abrangência de participação aos municípios distantes até 250 km de Campo Grande.

São convidados a participarem os representantes de partidos políticos, federações e coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso de Sul (OAB-MS), o Ministério Público e demais entidades fiscalizadoras.

CRONOGRAMA

Cerimônia pública de escolha das urnas eletrônicas para o Teste de Integridade

Data: sábado (5/10), véspera do 1º turno

Horário: a partir das 8h

Local: TRE-MS – Rua Des. Leão Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes

Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas (1º turno)

Data: domingo (6/10)

Horário: 7 às 16h

Local: Fórum Eleitoral de Campo Grande – Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, 180, Jardim Veraneio

Teste de Integridade com Biometria (1º turno)

Data: domingo (6/10)

Horário: 7 às 16h

Local: Colégio Marista Alexander Fleming – Rua Pernambuco, 2834, Jardim Autonomista.

Com informações do TRE.