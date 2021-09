Trabalhadores da saúde recebem terceira dose da vacina neste sábado

Trabalhadores da saúde com 50 anos ou mais podem procurar um dos pontos de imunização em Campo Grande neste sábado (25), para tomar a terceira dose de reforça da vacina contra a Covid-19.

Segundo informações oficiais da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), recebe a vacina quem tomou a segunda dose até o dia 25 de março.

A terceira dose também será aplicada em quem tem 60 anos ou mais, que tomaram a segunda dose até o dia 22 de março e em pessoas de 18 anos ou mais que tenha alto grau de imunossupressão. Neste último caso a pessoas precisa ter recebido a segunda dose a pelo menos 28 dias e apresentar o laudo médico.

Neste sábado também serão aplicadas as segundas doses da vacina da Astrazeneca para quem recebeu a primeira até o dia 26 de julho; Coronavac, para quem recebeu a primeira dose até 3 de setembro e Pfizer para quem tomou a primeira dose até o dia 4 de setembro.

Para quem ainda não foi vacinado, a primeira dose será aplicada em pessoas com 12 anos ou mais nos locais de vacinação referenciados no celendário.

O atendimento acontece das 7h30 às 17h nos drives-thru Ayrton Senna e Albano Franco. O mesmo horário é aplicado também para o atendimento na Seleta, unidades de saúde e IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande).

Veja abaixo a lista completa dos locais de imunização:

