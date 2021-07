Tiktoker choca seguidores ao revelar segredo de casamento feliz: “Meu marido transa com a minha mãe”

Casal falou abertamente sobre o assunto nas redes sociais

Um casal abriu uma conta no TikTok e vem surpreendendo os internautas por conta da liberdade sexual que ambos pregam. Um dos vídeos viralizou nesta semana, quando a mulher da relação diz permitir que seu marido faça sexo com sua mãe.

Na gravação, ela aparece dizendo: “Querem saber como mantenho o meu homem feliz? Eu o deixo transar com a minha mãe”. Nesse momento, a mãe — que também participava do vídeo — aparece sendo agarrada por ele.

O vídeo deixou muita gente de queixo caído, e chegou a 12 milhões de visualizações na plataforma até agora. Na legenda, ela pede: “Não me julgue”.

O casal se define como adepto do “swing” (prática de troca de casais). Em outros vídeos, ela aparece na cama com um casal de amigos. A publicação também alcançou muitas visualizações no TikTok. (com Cenapop)

Veja o vídeo: https://www.tiktok.com/@milliesellers411/video/6978872400175762693?referer_url=https%3A%2F%2Fcenapop.uol.com.br%2Fnoticias%2Fcuriosidades%2Ftiktoker-marido-transa-com-mae.html&referer_video_id=6975266234564644101&refer=embed&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1