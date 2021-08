‘The Masked Singer’ tem ex-apresentadora, ex-BBB e atores

O “The Masked Singer Brasil” estreia na próxima terça-feira (10) com apresentação de Ivete Sangalo. No talent show, os jurados Taís Araújo, Simone – da dupla com Simaria, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch vão tentar descobrir quem são os 12 participantes da atração, que contará com Camilla de Lucas nos bastidores. Os cantores irão se apresentar fantasiados e tiveram seus nomes revelados pelo colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”.

Ao final de cada programa, o quarteto de jurados escolhe um candidato para deixar a disputa. Só assim, eles e o público vão descobrir quem foi eliminado. As fantasias as mais variadas possíveis variam de coqueiro a boi-bumbá, passando por girassol, monstro, cachorro-quente, arara e onça pintada.

O “The Masked…” marca a volta de Ivete ao posto de apresentadora do canal após os musicais “Planeta Xuxa” (na licença-maternidade da titular) e “Estação Globo” (2005/2009). Ao Purepeople, a cantora afirmou se inspirar em nomes como Hebe Camargo (1929-2012) ao reassumir a função.

QUEM DISPUTA O THE MASKED SINGER BRASIL?

A lista dos candidatos tem os cantores Paulo Ricardo, Sidney Magal e Elymar Santos; Priscilla Alcântara, cantora e ex-apresentadora do “Bom Dia & Cia.”, o ator Nelson Freitas, o apresentador e repórter do “É de Casa” Manoel Soares, a atriz Jéssica Ellen , os atores e cantores Tiago Abravanel e Sérgio Loroza, o ator Silvero Pereira, também escalado para a novela “Pantanal”, e a funkeira Pocah, além da cantora Sandra de Sá.

Dentre os 12, a maioria já disputou outros shows de talentos ou realities. É o caso de Paulo Ricardo; o ex-vocalista do RPM esteve no “Show dos Famosos 2018” do “Domingão do Faustão”, atração que chegou ao fim em junho com a saída de Fausto da Globo após 32 anos. Já Sidney disputou em 2016 o “Dança dos Famosos”.

Priscilla venceu o “Código Fama”, do SBT, em 2005; Nelson esteve no “Dança…” (2011 e 2021) e “Show dos Famosos” (2017), e Tiago também participou dos dois quadros do extinto dominical (em 2013 e 2021, e 2018), além de ter disputado o “Bake Off SBT”, em 2019.

Por fim, Pocah passou pelo “BBB 21”; Silvero esteve em 2018 no “Show dos Famosos”; Sandra tanto integrou o “Show…” (2018) como o “Dança…” (2006), e Sérgio disputou a competição de dança (2007) e o “Super Chef Celebridades” (2012).