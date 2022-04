Tempo segue com temperaturas em alta e com possibilidade de chuvas isoladas no Estado

Mato Grosso do Sul começa a quinta-feira (07) com tempo firme, com sol entre poucas nuvens ao longo de todo o dia. Ainda assim, segundo a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), existe a chance de chuva em algumas áreas do Estado, com intensidade fraca a moderada.

Também há possibilidades de tempestades isoladas no centro-leste, sudeste e nordeste do estado. Nas regiões pantaneira, norte e leste as temperaturas seguem elevadas, com máximas passando dos 35°C.

O tempo continua seco, com níveis de umidade relativa do ar chegando a valores entre 30-45%, principalmente nas regiões oeste e nordeste.

Confira no mapa elaborado pela equipe técnica do Cemtec as condições de tempo e temperatura estimados para Capital e alguns municípios do Estado.