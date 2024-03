Telhado de creche desaba após chuva em Chapadão do Sul

O temporal que atingiu Mato Grosso do Sul na quinta-feira (21) deixou rastro de destruição em algumas regiões do estado. Em Chapadão do Sul, município distante 330 km de Campo Grande, a força da chuva e das rajadas de vento, desabou o telhado de uma creche.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, no início da tarde de quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até a Creche CEI Esplanada, devido a um desabamento.

A estrutura de ferro do saguão central da instituição, não teria suportado a intensidade da chuva de atingiu o município e por esse motivo, teria cedido.

Ainda de acordo como boletim de ocorrência, não há relatos de feridos, pois, no momento em que o telhado desabou, todos os alunos estavam em sala de aula. Os pais e responsáveis foram avisados sobre o incidente e foram buscar seus filhos na creche.

O local foi interditado para que os reparos necessários sejam feitos e as causas estão sendo investigada, pela polícia em conjunto com técnicos da prefeitura do município.

