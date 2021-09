Supermercado do Produtor inaugura novo setor com preços promocionais

Com um novo setor no segundo piso, o Supermercado do Produtor, localizado na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, amplia as suas opções de produtos e inova com a abertura de um departamento especializado em utilidades. A abertura do novo espaço será amanhã (2), a partir das 9h.

Segundo o diretor comercial do supermercado, Ômega Marques, no novo ambiente o cliente irá encontrar desde utensílios para casa, brinquedos, ferramentas, calçados e roupas até produtos para pets. “Esse já era um projeto desde quando a gente montou a loja. Esse espaço já estava pronto só que ele ficou meio parado. Passaram cinco anos e agora que nós conseguimos dar continuidade nesse trabalho”, explicou.

Marques ressaltou que algumas dessas mercadorias, como a sapataria, ficavam na parte de baixo da loja, perto da mercearia. A ideia é colocar tudo que não for do ramo alimentício na parte de cima do estabelecimento e reorganizar o primeiro piso, com a ampliação dos produtos oferecidos.

O objetivo dessas mudanças é que o cliente encontre tudo o que precisa em um só lugar. “Queremos oferecer sempre mais e melhor, no melhor preço possível, sempre poder atender melhor os nossos clientes. Queremos que ele saia daqui satisfeito e encontre o que ele precisa aqui em nossa loja”, ressaltou o diretor comercial.

Conforme Ômega, o espaço do primeiro piso será separado do segundo. Por uma escada, o cliente que estará dentro do supermercado terá acesso à parte de cima, mas também existe uma entrada pelo lado externo. “A ideia é que o cliente acesse também pela rampa, pode entrar tanto pela escada quanto pela rampa lateral”, disse.

Além disso, no setor de multiutilidades haverá os próprios caixas eletrônicos. “É um segundo ambiente, um outro espaço, com atendimento aqui em cima mesmo. A pessoa vai chegar, vai passar a compra aqui mesmo, não vai ter de ir lá no caixa no primeiro piso. Não precisa misturar com as compras de lá, tem o atendimento aqui em cima”, assegurou.

Para a abertura do novo departamento, o supermercado preparou várias promoções e também reforçou que as compras no setor poderão ser parceladas em até seis vezes sem juros. Quem quiser saber das promoções pode entrar em contato pelo WhatsApp do estabelecimento: (67) 3222-8200. (Mariana Ostemberg)

